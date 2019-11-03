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Конфликт в Сирии 24 минуты назад

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3 ноября 201923:41

Турецкие войска обстреляли поселок на севере Сирии, погибли четыре мирных жителя

EPA

В воскресенье, 3 ноября, армия Турции открыла огонь по поселку Умм-Асафин на севере провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщает телеканал "Аль-Ихбария".

Как уточняется, в результате обстрела погибли четыре мирных жителя. Есть раненые, врачи оказывают им помощь. Огонь вели из населенного пункта Эль-Манаджир, куда ранее вошли турецкие военнослужащие и формирования вооруженной оппозиции Сирии, участвующие в операции "Источник мира".

Ранее подверглись обстрелам селения Эль-Касимия и Рашидия, которые расположены в районе города Телль-Тамер. В результате атак пострадали мирные граждане, сообщает ТАСС. От полученных ранений скончался медик из Таиланда, который работал в составе миссии международной организации "Врачи без границ".

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