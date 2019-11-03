Ковач уволен с поста главного тренера "Баварии" после разгрома от "Айнтрахта"

Президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс, а также председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич приняли решение уволить Нико Ковача с поста главного тренера клуба.

Ковач возглавил мюнхенскую команду летом 2018 года. Под руководством 48-летнего специалиста "Бавария" сыграла 65 игр – 45 побед, 12 ничьих и восемь поражений. В последнем матче мюнхенцы проиграли "Айнтрахту" со счетом 1:5.

"Я считаю, что в данный момент это правильное решение, – заявил Ковач, слова которого приводит пресс-служба "Баварии". – Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим "Баварию" за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего".

Готовить команду к матчам против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и против дортмундской "Боруссии" в бундеслиге будет ассистент Ковача Ханси Флик.