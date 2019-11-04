Формула-1. Боттас выиграл гонку в США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем 19-го этапа Формулы-1 – Гран-при США, его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал вторым и досрочно стал чемпионом мира.

Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Также в очках финишировали: 4-й – Шарль Леклер ("Феррари"), 5-й – Алекс Албон ("Ред Булл"), 6-й – Даниэль Риккардо ("Рено"), 7-й – Ландо Норрис, 8-й – Карл Сайнс (оба – "Макларен"), 9-й – Нико Хюлькенберг ("Рено") и 10-й – Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал десятым, но получил штраф в пять секунд за инцидент с Пересом и расположился в итоговом протоколе на 12-й строчке.

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, ранее 34-летний британец становился победителем Формулы-1 в 2008-м, 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах. Больше наград только у Михаэля Шумахера – семь.