Министр энергетики: Израиль может быть вынужден начать большую военную операцию в Газе

Израиль может быть вынужден начать военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил министр энергетики страны Юваль Штайниц в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

В воскресенье, 3 ноября, состоялось заседание кабинета министров Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о взрывоопасной обстановке на северных, южных и восточных границах Израиля. Как подчеркнул премьер, для обеспечения безопасности правительство страны продолжит работать по всем направлениям.

После заседания министр сказал, что в настоящее время все выглядит так, будто Израиль будет вынужден начать большую военную операцию и лишь потом все улаживать. "Если не будет выхода, Израиль также начнет наземную операцию с целью уничтожения правления ХАМАС", — подчеркнул Штайниц.

Заседание камбина прошло после очередного раунда эскалации на границах палестинского анклава в ночь на 2 ноября, напоминает РИА Новости. Тогда ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа в ответ на два ракетных залпа с территории Газы по населенным пунктам Израиля. По приграничным районам страны были выпущены 10 ракет, восемь из них перехватила система ПРО "Железный купол". Один снаряд повредил жилой дом в городе Сдерот, в результате никто не пострадал. В ответ израильские военные атаковали несколько объектов ХАМАС, расположенных в секторе Газа.