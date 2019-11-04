В Кинешме Ивановской области горит плавучая гостиница на площади 450 квадратов

В городе Кинешма Ивановской области горит гостиница на дебаркадере. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Такие данные СМИ сообщила представитель МЧС по региону Мария Федорова.

В настоящее время на месте ЧП работают 40 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. Пожар удалось локализовать в 23:20.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

"Мирная пристань" – гостиничный комплекс, который состоит из трех дебаркадеров и расположен на набережной Волки в центре Кинешмы. На втором этаже центрального дебаркадера находятся три зала ресторана. Также в гостинице имелись сауны и бани, передает ТАСС.