В День народного единства в Москве ограничат движение транспорта и сделают бесплатными парковки

Сегодня в России — День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты. Это праздник в память о событиях 1612 года, ставших символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В России завершился период Смутного времени.

В связи с празднованием Дня народного единства и проведением демонстрации планируется ограничение движения транспорта на нескольких улицах Москвы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Как уточняется, движение будет частично перекрыто на северо-западе города: в период с 11:00 до 19:00 будет закрыт проезд по улице Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова.

Также нельзя будет проехать по улице Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до улицы Щукинской.

В ЮВАО в связи с проведением демонстрации и митинга с 11:00 до 18:00 будет перекрыто движение на улице Перерва от дома 62 корпус 3 до памятника "Солдату Отечества".

В День народного единства в столице будут бесплатными парковки, в том числе зоны, где тариф составляет 380 рублей в час. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными. Они будут работать по действующим тарифам в обычном режиме.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздничную дату установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Россия празднует День народного единства масштабными мероприятиями на многочисленных площадках страны, напоминает РИА Новости.