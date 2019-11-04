У пользователей старых гаджетов Apple могут начаться проблемы с 4 ноября

У владельцев старых iPhone и iPad могут возникнуть трудности с системой определения местонахождения, если они не установят новейшее программное обеспечение. Такая информация появилась на официальном сайте корпорации Apple.

Речь идет о моделях гаджетов, которые были выпущены до 2012 года. Возможные трудности связаны с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля текущего года, сообщает РИА Новости. Влияние переноса времени на гаджеты Apple начнется в 3 часа ночи по московскому времени в понедельник, 4 ноября.

Без обновления программного обеспечения пользователи iPhone 5 могут потерять доступ к iCloud, App Store, браузеру и электронной почте, так как все эти возможности зависят от времени и даты.

Владельцев iPhone 5 предупреждают: если они не обновят программное обеспечение до 3 ноября, для обновления им необходимо будет создать резервную копию данных, которые затем нужно будет восстановить с помощью компьютера с Windows или Мас, так как резервное копирование iCloud и беспроводное обновление программного обеспечения работать не будут.