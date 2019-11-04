"Монако" с Головиным в составе проиграл "Сент-Этьену"

В матче 12-го тура французской лиги 1 "Сент-Этьен" на поле домашнего стадиона "Жеффруа-Гишар" обыграл "Монако" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 59-й минуте забил Дени Буанга.

Российский полузащитник гостевой команды Александр Головин вышел с первых минут, но результативными действиями не отметился.

"Сент-Этьен" довел беспроигрышную серию в лиге 1 до пяти игр (4 победы, 1 ничья) и с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Монако" расположился на 15-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем матче чемпионата Франции подопечные Клода Пюэля в воскресенье, 10 ноября, на выезде сыграют с "Нантом", а монегаски днем ранее примут "Дижон".