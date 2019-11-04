Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Кликмин прокомментировал на своей странице в Facebook сообщение газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" Украину. По мнению Климкина, лидеры России и Соединенных Штатов якобы не считают Украину страной.

"Пускай они в нас не верят. Главное – чтобы мы поверили в себя", — написал экс-министр. И предложил сделать из Украины державу назло и к несчастью для всех, кто в нее не верит.

Ранее американские средства массовой информации, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, заявляли о его неприязни к властям Украины. При этом отмечалось, что лидер США подозревал их в сотрудничестве с демократами, а также в желании навредить ему во время предвыборной кампании 2016 года, напоминает РИА Новости.