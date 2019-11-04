Военные РФ совершат наблюдательный полет над Германией с 4 по 8 ноября

В период с 4 по 8 ноября военные Российской Федерации совершат наблюдательный полет над Германией. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Как уточняется, Россия планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1 над территорией Германии в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Полет будет выполняться с аэродрома Кельн-Бонн, его максимальная дальность составит 1300 километров, передает РИА Новости. Военные Германии на борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения, а также соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия после холодной войны в Европе. Действуя с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о мероприятиях и вооруженных силах друг друга.