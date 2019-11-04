Возгорание в гостинице на воде в Кинешме ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в гостиничном комплексе на воде "Мирная пристань" в городе Кинешма Ивановской области. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Как уточняется, открытое горение было ликвидировано в 1:20.

Ранее представители МЧС РФ сообщили, что пожар в гостинице на Волжском бульваре в Кинешме был локализован на площади 450 квадратных метров. Из горящего дебаркадера самостоятельно выбрались четыре человека, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.