Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего с танкера "Залив Америка" после взрыва

Утром в понедельник, 4 ноября, спасатели возобновили поиски моряка, который пропал с танкера "Залив Америка" после взрыва. Об этом СМИ сообщили представители аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Сообщение о взрыве на танкере, находившемся в заливе Находка у мыса Астафева, поступило в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке утром 2 ноября. По версии следователей, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погибли три члена экипажа, сообщает ТАСС. Их личности установлены – это старший помощник и два матроса. Из воды были подняты тела двух человек, поиски третьего пока не дали результатов. На ночь поисковая операция была приостановлена.

По факту случившегося с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").