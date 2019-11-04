Хэмилтон: для меня честь оказаться в списке чемпионов между Шумахером и Фанхио

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки 19-го этапа Формулы-1 – Гран-при США, по итогам которой он занял второе место и досрочно стал шестикратным чемпионом мира.

"Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Здесь со мной мои родные, вся моя команда. Для меня большая честь в списке чемпионов оказаться между Шумахером и Фанхио, – приводит слова Хэмилтона F1News.Ru. – Сколько еще титулов я смогу выиграть? Не знаю, но я полон сил и с нетерпением жду следующую гонку. Мы не планируем расслабляться и снова будем бороться".

Напомним, ранее 34-летний британец становился победителем Формулы-1 в 2008-м, 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах. Больше наград только у Михаэля Шумахера – семь.