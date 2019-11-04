Дональд Трамп: "Люди не понимают, я могу ладить с другими государствами"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией и Украиной. Беседу Трампа с журналистами на Южной лужайке Белого дома 3 ноября транслировали новостные телекомпании США.

Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Украиной, Россией, Китаем. Отвечая на вопрос о поддержке Киева Трамп подчеркнул: "Люди не понимают, я могу ладить с другими государствами". Американский лидер также добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая", сообщает ТАСС.

В конце сентября текущего года Дональд Трамп заявил, что за последние месяцы Россия и Украина достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября президент США поздравил Москву и Киев с проведенным обменом заключенными, выразив надежду на то, что это станет первым шагом к миру.