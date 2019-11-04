Судовладелец выплатит семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" по миллиону рублей

Компания-судовладелец "Наяда", которой принадлежит танкер "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли люди, возьмет на себя все расходы по организации похорон, а также выплатит семьям погибших по миллиону рублей до 10 ноября 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что на танкере "Залив Америка" в порту Находка произошел взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. В настоящее время спасатели ищут его. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Как уточняется, жизни членов экипажа танкера застрахованы на сумму 300 тысяч рублей, а ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших, сообщает РИА Новости.