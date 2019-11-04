Серия А. "Лацио" переиграл "Милан", "Фиорентина" и "Парма" поделили очки

В матче 11-го тура итальянкой серии А римский "Лацио" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане обыграл местную одноименную команду со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа, забившие мячи на 25-й и 83-й минутах соответственно. Защитник гостевой команды Баштуш записал на свой счет автогол, переправив мяч в свои ворота на 28-й минуте.

В параллельной игре тура "Аталанта" дома проиграла "Кальяри" (0:2), "Дженоа" – "Удинезе" (1:3), "Верона" переиграла "Брешию" (2:1). "Лечче" сыграл вничью с "Сассуоло" (2:2), а "Фиорентина" – с "Пармой" (1:1).