Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки, которые осуществляли патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под обстрел в воскресенье, 3 ноября. Снаряды упали приблизительно в километре от дороги, по которой они двигались, сообщили представители пресс-службы Центрального командования ВС США.

Как отметил представитель командования, патруль на северо-востоке САР стал свидетелем артиллерийских ударов. При этом патрульные под огонь не попали – снаряды упали в километре от дороги, по которой они двигались, сообщает ТАСС.

На брифинге для журналистов представитель CENTCOM рассказал, что в воскресенье, 3 ноября, союзные ВС Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли колонну военнослужащих США, направлявшихся в Ирак.

Подразделения армии Турции находятся на севере Сирии с 9 октября текущего года. Первоначально Турецкая Республика заявила о проведении там военной операции "Источник мира" для создания буферной зоны. В процессе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн.