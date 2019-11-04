Карпин – об игре с "Краснодаром": вели 2:0, но упустили победу – обидно до слез

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (2:2). "Желто-синие" по ходу встречи вели 2:0, но удержать преимущество не смогли.

"Выигрывали 2:0 и пропустили два мяча в добавленное время, обидно до слез, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – В моменте с первым голом игроки друг друга не поняли. К сожалению, в конце игры мы сели в защиту. Расслабленности не было, это футбол. Команда показала хорошую игру".

"Ростов" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Краснодар" расположился на четвертой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем матче чемпионата России ростовчане 9 ноября примут "Тамбов", а "быки" на следующий день сыграют с "Локомотивом".