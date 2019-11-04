В Средиземном море прошли учения ударной группы ВМФ России

В акватории Средиземного моря прошли учения ударной группы военного-морского флота России.

По легенде фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" с воздуха и моря атакует условный противник. Кораблям необходимо выйти из кольца окружения. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения сообщает экипажам данные целей противника.

В действие вступает вся мощь корабельной артиллерии. Зенитные комплексы поливают огнем условные мишени. С воздуха моряков прикрывает авиация — сверхманевренные истребители Су-35С. После огневого удара экипажи кораблей ставят дымовую завесу и выходят из окружения, сообщает телеканал "Россия 24".