Большинство пострадавших в аварии во Франции – из США, Франции, Великобритании

Большинство пострадавших в результате аварии с участием автобуса на севере Франции — граждане Великобритании, США и Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

В воскресенье, 3 ноября, автобус, следовавший из Парижа в Лондон, опрокинулся на трассе А1. 29 человек получили легкие травмы. Четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным посольства РФ, россиян среди пострадавших нет.