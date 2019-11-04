Россияне отмечают День народного единства

В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.

Этот праздник — в память о событиях 1612 года, ставших символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Первыми праздновать начали жители Дальнего Востока, сообщает телеканал "Россия 24". С традиционного шествия по улицам города началось утро в центре Южно-Сахалинска. Тысячи человек прошли от Воскресенского собора до центральной площади с российским триколором в руках. Там уже со сцены поздравил местных жителей с Днем народного единства губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Открылась праздничная программа гимном России, а затем творческие коллективы исполнили национальные песни и танцы.