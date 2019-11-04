Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 ноября 201905:50

"Вашингтон" обыграл "Калгари", у Кузнецова две передачи, Самсонов отразил 25 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан-арены" одержал волевую победу над командой "Калагари Флеймз" – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

У победителей встречи хет-трик оформил Якуб Врана (12-я, 16-я, 35-я минуты) и единожды отличился Ларс Эллер (43), а у гостей шайбы забросили Эндрю Манджапане (6) и Элиас Линдхольм (20).

Российский нападающий хозяев льда Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, а его одноклубник Александр Овечкин, для которого эта встреча стала 1100-й в лиге, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-2", у Дмитрия Орлова "-1", а голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

"Вашингтон" одержал четвертую победу кряду и с 25 очками лидирует в Восточной конференции, а "Калгари", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе 18 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в пятницу, 8 ноября, на выезде сыграет с "Флоридой Пантерз", а "Флэймз" двумя днями ранее примет " Аризона Койотис".

Сейчас

02:54

Трамп: "Я могу ладить с другими государствами"

01:25

У владельцев старых iPhone могут начаться проблемы с 4 ноября

23:50

Формула-1. Боттас выиграл гонку в США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

22:08

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

18:37

ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ

18:36

Высылка дипкорпуса: Венесуэла ответила Сальвадору тем же

18:01

Автобус с россиянами перевернулся по пути из Парижа в Лондон

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"На чем экономим-то?" Путин выразил свое возмущение министрам и губернаторам

"На чем экономим-то?" Путин выразил свое возмущение министрам и губернаторам

10 часов назад
Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

2 часа назад
Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

1 час назад

Трансляции

12:00

Собрание-митинг ЛДПР
13:00

Пресс-конференция Дмитрия Медведева по итогам визита в Бангкок
14:00

Вручение государственных наград
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Дональд Трамп: "Люди не понимают, я могу ладить с другими государствами"

Дональд Трамп: "Люди не понимают, я могу ладить с другими государствами"

3 часа назад
У пользователей старых гаджетов Apple могут начаться проблемы с 4 ноября

У пользователей старых гаджетов Apple могут начаться проблемы с 4 ноября

4 часа назад
Сирия: российско-турецкое патрулирование станет регулярным

Сирия: российско-турецкое патрулирование станет регулярным

9 часов назад
Румынский корабль НАТО не смог покинуть Одессу из-за заболевшего моряка

Румынский корабль НАТО не смог покинуть Одессу из-за заболевшего моряка

8 часов назад
Захарова разобрала фейк The New York Times

Захарова разобрала фейк The New York Times

13 часов назад
Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

11 часов назад
Коллеги скорбят по Ибрагиму и Ахмеду Эльджаркиевым

Коллеги скорбят по Ибрагиму и Ахмеду Эльджаркиевым

12 часов назад
Били, обкалывали, подкупали: Владимир Цемах – об украинском плене

Били, обкалывали, подкупали: Владимир Цемах – об украинском плене

9 часов назад
Песков рассказал о "хорошо известном стиле" президента

Песков рассказал о "хорошо известном стиле" президента

11 часов назад
Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются

Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются

8 часов назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего с танкера "Залив Америка" после взрыва

Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего с танкера "Залив Америка" после взрыва

3 часа назад
Военные РФ совершат наблюдательный полет над Германией с 4 по 8 ноября

Военные РФ совершат наблюдательный полет над Германией с 4 по 8 ноября

4 часа назад
У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita

У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita

5 часов назад
Формула-1. Боттас выиграл гонку в США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

Формула-1. Боттас выиграл гонку в США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

5 часов назад
Министр энергетики: Израиль может быть вынужден начать большую военную операцию в Газе

Министр энергетики: Израиль может быть вынужден начать большую военную операцию в Газе

6 часов назад
Турецкие войска обстреляли поселок на севере Сирии, погибли четыре мирных жителя

Турецкие войска обстреляли поселок на севере Сирии, погибли четыре мирных жителя

6 часов назад
Ковач уволен с поста главного тренера "Баварии" после разгрома от "Айнтрахта"

Ковач уволен с поста главного тренера "Баварии" после разгрома от "Айнтрахта"

6 часов назад
Житель Дзержинска открыл стрельбу в местном баре

Житель Дзержинска открыл стрельбу в местном баре

7 часов назад
Единая Церковь: исторический момент, к которому шли так долго

Единая Церковь: исторический момент, к которому шли так долго

7 часов назад
"Клоачный язык" и липовые справки: инциденты в МГУ и "Вышке"

"Клоачный язык" и липовые справки: инциденты в МГУ и "Вышке"

7 часов назад
Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

7 часов назад
Тяжелые страницы истории: как жили и выживали на Соловках

Тяжелые страницы истории: как жили и выживали на Соловках

8 часов назад
Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня

Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня

9 часов назад
Джонсон не "лег мертвым в канаву". Трамп им недоволен

Джонсон не "лег мертвым в канаву". Трамп им недоволен

9 часов назад
"Северный поток-2" окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита

"Северный поток-2" окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита

10 часов назад
Пловчиха Суркова выиграла золото этапа Кубка мира

Пловчиха Суркова выиграла золото этапа Кубка мира

10 часов назад
Бутиной выдали новый паспорт

Бутиной выдали новый паспорт

10 часов назад
Под Трампом шатается кресло: из-за него хотят подправить Конституцию

Под Трампом шатается кресло: из-за него хотят подправить Конституцию

11 часов назад
ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ

ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ

11 часов назад
Саммит АСЕАН: защита цифрового пространства и реального мира

Саммит АСЕАН: защита цифрового пространства и реального мира

11 часов назад
Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

11 часов назад
Мозговой штурм в закрытом режиме: Песков о новом формате госсовета

Мозговой штурм в закрытом режиме: Песков о новом формате госсовета

11 часов назад
Трамп назвал причину пожаров в Калифорнии

Трамп назвал причину пожаров в Калифорнии

11 часов назад
Украинские инженеры изобрели "несбиваемую" "Молнию"

Украинские инженеры изобрели "несбиваемую" "Молнию"

12 часов назад
Израильский суд разрешил СМИ ознакомиться с делом Буркова

Израильский суд разрешил СМИ ознакомиться с делом Буркова

12 часов назад
Лисов: было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их

Лисов: было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их

13 часов назад
Актер из "Скорой помощи" умер от осложнений после болезни

Актер из "Скорой помощи" умер от осложнений после болезни

14 часов назад
Экспериментальное лекарство от заболеваний почек и экстракт брокколи помогли усмирить герпес

Экспериментальное лекарство от заболеваний почек и экстракт брокколи помогли усмирить герпес

14 часов назад
Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

14 часов назад
Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

15 часов назад
Топ-6 достижений регионов России в октябре

Топ-6 достижений регионов России в октябре

16 часов назад
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

01.11.2019 19:32
О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

01.11.2019 19:21

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку