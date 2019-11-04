Шайба Кейна в овертайме принесла победу "Чикаго" в матче с "Анахаймом"

"Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде в овертайме обыграл команду "Анахайм Дакс" – 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У гостей голами отметились Адам Боквист (10-я минута) и Алекс Дебринкэт (16), а у хозяев льда – Сэм Стил (33) и Ник Ритчи (47). Победу "ястребам" принес нападающий Патрик Кейн, забивший на 24-й секунде овертайма.

Кейн, помимо гола, записал на свой счет одну результативную передачу, а его одноклубник Джонатан Тэйвз – две передачи.

"Чикаго" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 11 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а "Анахайм" в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Блэкхоукс" в среду, 6 ноября, на выезде сыграет с "Сан-Хосе", а "Дакс" в тот же день примет "Миннесоту Уайлд".