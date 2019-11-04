ДТП в Омске: семь человек пострадали

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Омске. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего получили травмы семь человек. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Омской области.

Как уточняется, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурной части ГИБДД утром в понедельник, 4 ноября.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi на улице 22 Апреля, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".

В результате аварии водитель легковой машины и его пассажир – женщина, чья личность сейчас устанавливается, а также водитель автобуса "ЛиАЗ" и четыре его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они обратились к врачам за помощью.

В момент инцидента в салоне автобуса находились 35 пассажиров. Все они – работники предприятия, сообщает агентство "Интерфакс".