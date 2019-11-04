Испанец Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Испанец Рафаэль Надаль, набрав 9585 очков, вышел на первое место, обойдя прежнего лидера серба Новака Джоковича, на счету которого 8945 баллов.

Третье место в рейтинге занимает швейцарец Роджер Федерер (6190). Россиянин Даниил Медведев по-прежнему располагается на четвертой позиции, набрав 5705 баллов. Пятерку лучших замыкает Доминик Тим из Австрии (5025).

Российский теннисист Карен Хачанов потерял рейтинговые очки и опустился на 17-е место (1840). Еще один представитель России Андрей Рублев с 1584 очками расположился на 23-й позиции.