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4 ноября 201909:05

Испанец Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира

EPA

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Испанец Рафаэль Надаль, набрав 9585 очков, вышел на первое место, обойдя прежнего лидера серба Новака Джоковича, на счету которого 8945 баллов.

Третье место в рейтинге занимает швейцарец Роджер Федерер (6190). Россиянин Даниил Медведев по-прежнему располагается на четвертой позиции, набрав 5705 баллов. Пятерку лучших замыкает Доминик Тим из Австрии (5025).

Российский теннисист Карен Хачанов потерял рейтинговые очки и опустился на 17-е место (1840). Еще один представитель России Андрей Рублев с 1584 очками расположился на 23-й позиции.

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