Виктор Ан завоевал серебро на Кубке мира по шорт-треку

Виктор Ан, возобновивший свои выступления за сборную России, стал обладателем серебряной медали на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити​​​. В финальном забеге он показал второе время дня – 1 минута 24,134 секунды.

Золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (1.23,948). Третье место занял его соотечественник Пак Чжи Вон (1.24,228). Отметим, что ранее Виктор Ан стал вторым на дистанции 500 метров.

У женщин в забеге на 1000 метров представительница России Софья Просвирнова оказалась четвертой. Победу же одержала голландка Сюзанне Схюлтинг.