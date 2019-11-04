Похищенные пиратами моряки оказались филиппинцами

Похищенные пиратами моряки оказались гражданами Филиппин. Ранее сообщалось, что у берегов Бенина в Гвинейском заливе захвачены моряки норвежского судна "MV Bonita". Как уточняет норвежское издание Dagens Næringsliv, все похищенные, включая капитана, имеют гражданство Филиппин. Всего экипаж судна состоит из 20 человек. Пираты напали на судно утром в субботу, когда сухогруз встал на якорь для разгрузки партии гипса в порту крупнейшего города Бенина — Котону. Оставшийся экипаж оповестил об инциденте компанию-владельца и вызвали полицию.

Семьи похищенных членов экипажа судна информированы о ситуации.

Этот сухогруз уже пытались захватывать пираты Бенина. Инцидент произошел в 2011 году, тогда экипаж вовремя заметил пиратов и успел забаррикадироваться в машинном отделении. Пираты вскоре покинули корабль, уйдя ни с чем.

В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.