Даниил Квят: когда пытаюсь себя проявить, меня штрафуют

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят признался, что разочарован решением стюардов оштрафовать россиянина за агрессивное вождение. По мнению 25-летнего гонщика, он чаще подвергается наказанию, чем его соперники по чемпионату.

"Я жесткий гонщик. Когда пытаюсь проявить себя на трассе, меня просто штрафуют. Сегодня я завоевал очко на трассе, но мою манеру езды посчитали чересчур агрессивной. Я очень разочарован таким решением. Складывается впечатление, что меня штрафуют чаще, чем других гонщиков", – цитирует Квята официальный сайт "Формулы-1".

Напомним, что российский пилот Toro Rosso финишировал десятым в гонке Гран-при США, однако за столкновение с Серхио Пересом при обгоне он был оштрафован на 5 секунд и оказался на 12-й строчке.