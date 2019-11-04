Всплеск тепла: погода в Москве соответствует началу октября

Аномально теплой будет первая половина нынешней недели в столице: температура воздуха превысит 10 градусов. Правда, уже во второй половине недели температура вернется к ноябрьской норме.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, во вторник, 5 ноября, может быть перекрыт абсолютный суточный максимум температуры — 10,3 градуса тепла. Последний раз подобный рекорд для 5 ноября случился в 2013 году, передает РИА Новости.

Аномально теплая погода ожидается и в среду, однако температурный максимум для 6 ноября несколько выше. Уже начавшийся в столице всплеск тепла продлится практически трое суток.

Нынешние показатели температуры больше соответствуют последним числам сентября или началу октября. При этом в среду и в четверг погода будет довольно дождливой — ожидается усиление дождя от небольшого до умеренного. Местами возможно значительное количество осадков.

После возвращения температуры к норме к концу недели в ночные часы прогнозируется температура около нуля градусов, а местами даже небольшие заморозки. Дневная температура ожидается в интервале от плюс 2 до плюс 7 градусов.