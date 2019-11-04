Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье. Он не смог закончить выступление из-за высокого давления, пишет РИА Новости.

Сейчас артист восстанавливается дома, отказавшись от поездки в больницу. Из-за неважного самочувствия Лановой не сможет посетить праздничный прием в Кремле.