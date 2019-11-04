Получивший тяжелую травму игрок "Эвертона" Гомеш будет прооперирован 4 ноября

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, получивший перелом голеностопа в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу против "Тоттенхэм Хотспур", будет прооперирован в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Напомним, что в концовке второго тайма нападающий "шпор" Сон Хын Мин подкатился сзади под португальца, получив за грубый фол красную карточку. Гомеш столкнулся после этого с еще одним игроком "Тоттенхэма" Сержем Орье.

В результате столкновения футболист "Эвертона" получил перелом правой ноги. Зрелище оказалось не для слабонервных. Совершивший подкат Сон Хын Мин, увидев последствия своего подката, схватился за голову и стал плакать, а Серж Орье начал молиться.



Гомеша унесли с поля на носилках. Матч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" завершился вничью – 1:1.