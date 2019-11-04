Грузовик Cygnus пристыкуется к МКС

NASA сообщило о готовности стыковки грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции. Сейчас корабль находится к 30 метрах от станции и через несколько минут будет готов к манипуляциям.

17-метровой рукой-манипулятором будут управлять американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. "Грузовик" будет подведен к американскому сегменту станции — модулю Unity. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Cygnus стартовал в субботу, 2 ноября, с космодрома NASA Уоллопс, у атлантического побережья штата Вирджиния. Миссия проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.