В Роспотребнадзоре рассказали, как и где правильно покупать сладости

Рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий для потребителей опубликовал Роспотребнадзор. Они приводятся на сайте ведомства.

Потребителей призывают обратить внимание на условия транспортировки и хранения кондитерских изделий. Они должны перевозиться в закрытых лотках, специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Не допускается перевозка кондитерских изделий навалом и прием в торговых организациях тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, и пирожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими крышками.

Храниться кондитерские изделия должны в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях, при этом кондитерские изделия с кремом не допускается перекладывать из лотков поставщика, а также реализовывать их в неупакованном виде по методу самообслуживания.

Перед покупкой торта следует ознакомиться с информацией о его составе. Если указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на организм человека. Причиной может быть желание сэкономить, увеличить срок хранения, "улучшить" вкус, добиться более привлекательного внешнего вида кондитерских изделий.

Торты и пирожные без отделки кремом следует хранить при температуре хранения от +2 до +6 градусов Цельсия не более 72, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом — 36, а изделия с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок — не более 6 часов.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, имеющих условия для хранения данной продукции, также лучше выбирать продукцию местных фабрик, так как импортный товар слишком долго транспортируется и производители специально увеличивают срок годности продукции, используя консерванты.

Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и легко рассыпаться, в упаковке не должно быть слишком много ломаных пряников и печений. При покупке продукции рекомендуется внимательно читать этикетку — особенно информацию, написанную мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

Также при приобретении кондитерских изделий следует обратить внимание на приведенные производителем требования к условиям хранения — температуре, влажности — и оценить, соблюдаются ли они в данном магазине.