Россиянин Артём Халилов выиграл международный турнир по киберфутболу

В субботу, 2 ноября, в России прошёл международный чемпионат по игре FIFA. В Мурманскую область приехали восемь известных профессиональных киберфутболистов из России, Норвегии и Финляндии.

После упорной борьбы в финале встретились россияне Артём Халилов и Роберт Фахретдинов. "Кубок Никеля" получил Халилов.

Как позднее рассказал выигравший "серебро" Роберт Ufenok77 Фахретдинов, все игроки были знакомы друг с другом либо по участию в онлайн-турнирах, либо лично, поэтому атмосфера была очень дружеской.

"Уровень матчей на "Кубке Никеля" хороший, хотя в целом я просто приехал получать удовольствие от игры", – сказал Фахретдинов.

Генеральный секретарь Федерации киберспорта Норвегии Джек Холанд отметил хорошую организацию турнира и похвалил российских игроков за мастерство. По словам Холанда, такие чемпионаты помогают развивать киберспорт.

Спортивные журналисты Карен Адамян и Роман Нагучев обеспечили настоящую футбольную атмосферу, ведь в турнире смогли участвовать игроки любого возраста и умений.

"Кубок Никеля" стал самым северным киберспортивным турниром в России. По словам советника президента Федерации компьютерного спорта России Алексея Шемякина, "Норникель" — партнер турнира — стремиться развивать кибер спорт с участием именитых участников в "даже в столь удалённых уголках нашей родины".

Как заявил заместитель генерального директора АО "Кольская ГМК" Максим Сурденко, за киберспортом — будущее, ведь он позволяет без ограничений любому принять участие в соревнованиях.

В дискуссионной мастерской выступили организатор Кубка и Чемпионата России по интерактивному футболу Алексей Кушниренко и известный видеоблогер Максим GoodMax Гутник, а гости мероприятия смогли сразиться в футбол на приставках, столах и зоне VR,

Организаторы уверены, что киберспорт поможет развитию моногородов и укрепит интернациональные связи.