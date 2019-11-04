Полицейский попал в аварию на заснеженной трассе в Татарстане. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора участника столкновения, произошедшего в минувший четверг, 31 октября, на трассе неподалеку от Нижнекамска в Татарстане.

Водитель кроссовера пробирался мимо машин, скопившихся в пробке, образовавшейся из-за ДТП. Автомобилист втиснулся в проезд между остановившимися транспортными средствами, и в этот момент навстречу ему выехал патрульный автомобиль.

В итоге автор видео лоб в лоб столкнулся с полицейским автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.

По некоторым данным, страж порядка спешил к месту аварии.