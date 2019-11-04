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4 ноября 201913:07

Турция и Россия могут приступить к совместному производству С-400 в 2020 году

Виталий Невар/ТАСС

Проект по совместному производству российских систем ПВО С-400 "Триумф" может быть реализован к концу 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Такая возможность предусматривается условиями второго этапа поставок С-400 в страну.

Совместное производство ЗРК российскому президенту Владимиру Путину в июне предложил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Первый этап поставок был завершен досрочно. Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Контракт оценивают в $2,5 млрд. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, часть контракта выполнена в кредит.

Турецкая сторона подготовила календарный план на 2020 год. В отличие от первого этапа, когда не шла речь о совместном производстве, сроки воплощения второго этапа могут быть сдвинуты. Выступая на телеканале NTV, Демир отметил, что дата начала производства может быть смещена на конец следующего года и пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства. Он добавил, что продолжаются технические консультации с российской стороной о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.

Подготовку турецких военнослужащих для С-400 осуществляют в учебном центре ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом. Турция развернет С-400 к весне 2020 г. Обучение турецких военнослужащих завершат к концу 2019 — началу 2020 гг.

Сейчас Турция рассматривает и вариант закупки российских истребителей.

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