Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики. Такое решение вынес суд, рассмотрев представленные СК России по Удмуртской Республике доказательства взятки в крупном размере, полученной чиновником.

Как следует из материалов ФСБ, замминистра потребовал процент от контракта, заключенного одним из местных бизнесменов с учреждением, подведомственным министерству. Сотрудники спецслужбы задержали чиновника с поличным, пишет ТАСС. Общая сумма взятки составила 280 тысяч рублей.