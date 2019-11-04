Протаранили на машине: во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

В городе Олорон-Сент-Мари в 25 километрах от испанской границы ограблен старинный собор святой Марии. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Преступники протаранили закрепленным на автомобиле "пежо" бревном средневековые двери здания, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает France info. Жители древнего города, известного еще с III века, услышав шум в соборе, вызвали полицию. При звуке полицейских сирен преступники скрылись, бросив часть награбленного. Собору и коллекции находившихся там предметов культа нанесен заметный ущерб. Злоумышленники распилили старинные решетки и разбили стекла хранилища, пытаясь добраться до золотых чаш и других атрибутов богослужения, относящиеся ко времени епископов Олорона.

По словам очевидцев, грабителей было трое, все они были в масках. Сейчас идет их поиск

Собор Олорон-Сент-Мари (XI—XIII вв.) относится к жемчужинам сразу двух стилей в архитектуре — готическому и романскому. На богато украшенном крыльце неизвестный скульптор, известный как "мастер Oloron", представил множество бытовых сценок из эпохи Средневековья. Затем его ноу-хау были "экспортированы" в соседнюю Испанию и пользовались большой популярностью при строительстве храмов.

Последний раз собор, находящийся на известном паломническом маршруте "дорога Иакова", грабили 40 лет назад. Но тогда все предметы удалось обнаружить в антикварных лавках и ломбардах и вернуть.