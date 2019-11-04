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4 ноября 201913:45

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Михаил Метцель/ТАСС

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии вместе с главой государства участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие представители конфессий.

Президент и религиозные руководители побеседовали и сделали совместный фотоснимок, пишет ТАСС.

День народного единства празднуют с 2005 года. В этот день россияне чтут память освободителей Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Президент России 4 ноября награждает за заслуги в области науки и искусства, а городах проходят шествия, массовые мероприятия и реконструкции.

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