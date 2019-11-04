Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов "Локомотив" – "Ювентус"

Официальный сайт УЕФА сообщил о назначении судей на встречи четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".

Ассистентами Буке стали Гийом Дебар и Жюльен Паселли, видеопомощником главного судьи назначен Бенуа Мийо. Функции четвертого рефери выполнит Франк Шнайдер.

Встреча между "Локомотивом" и "Ювентусом" состоится 6 ноября в Москве. Напомним, что в Турине команда Юрия Семина уступила итальянцам со счетом 1:2.