Разведение сил в Донбассе вновь сорвалось по вине украинской стороны — ополченцы ДНР в Петровском своевременно подали сигнал о готовности к разведению ракетницей белого цвета, однако ответа с украинской стороны не последовало, передает "Интерфакс". Разведение сил вновь отложено на неопределенное время.

Штаб силовой операции Киева в Донбассе сообщил о невозможности провести отвод сил в районе Петровского из-за нарушения режима тишины. Однако представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник называет это сообщение фейком. В своем телеграм-канале Мирошник допустил, что в Киеве опять "что-то пошло не так".

Разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины — Золотого и Петровского согласовано контактной группой по Украине 1 октября в Минске. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В соответствии с договоренностями разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы.