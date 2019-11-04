Президент ознакомился с "Памятью поколений" и вручил госнаграды

Выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже посетили президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Их сопровождали министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Картины и скульптуры, созданные в военные годы, либо посвященные этой теме, представлены в рамках выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства". Около полутора сотен работ для экспозиции привезли со всех уголков России.

На выставку в Манеж по традиции специально привезли реликвию — в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века, передает "Интерфакс". С начала 30-х годов ХХ века этот образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.

Помимо иконы президенту Путину и Патриарху Кириллу показали макет Ржевского мемориала — нового мемориального комплекса, который будет возведен на месте боев в 1942-1943 году в память обо всех солдатах Великой Отечественной. Путин также ознакомился с полотнами, представленными в рамках выставки. По словам министра культуры, каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже.



До этого президент РФ и Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Также в День народного единства Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также государственные награды 16 российским и иностранным гражданам, передает ТАСС. Премия размером 2,5 миллиона рублей в этом году присуждена социологу Леокадии Дробижевой — руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Ордена Дружбы получили, в частности, советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор оперного театра "Колон" в Буэнос-Айресе Мария Виктория Алькарас, председатель правления общественного объединения "Славянский культурный центр" Татьяна Кузина, председатель Национального движения "Русофилы" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, генеральный директор итальянской Группы Enel Франческо Стараче.

Медали Пушкина удостоены профессор кафедры славистики Университета Бергамо Мария Кьяра Пезенти, представитель Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николай Максимович Сергеев, завкафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян, завкафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль-Гамри.