Live

Тема:

Ядерная программа Ирана 26 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 ноября 201914:30

Иран запустил 30 новых урановых центрифуг

фото: Global Look Press

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в понедельник сообщил о начале работы новой группы центрифуг для обогащения урана. 30 усовершенствованных установок будут производить низкообогащенный радиоактивный материал, пишет ТАСС. В целом производство урана за два месяца на 60 центрифугах возросло в стране в 10 раз.

Как заявил Салехи, Иран был вынужден пойти на этот шаг в ответ на "ошибочную политику Вашингтона".

Эксперты сходятся во мнении, что Иран существенно сократил срок создания собственного ядерного оружия. 

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Исламской республики.

Ранее по теме

Сейчас

13:58

ВСУ сорвали разведение сил в Петровском

13:29

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

13:16

Во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

09:41

В Тульской области микроавтобус врезался в столб, есть пострадавшие

06:45

Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть

05:29

В Средиземном море прошли учения ударной группы ВМФ России

04:13

Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент ознакомился с "Памятью поколений" и вручил госнаграды

Президент ознакомился с "Памятью поколений" и вручил госнаграды

4 минуты назад
Медведев поведал о возвращении в XIX век и ответил на "не наши войны" Лукашенко

Медведев поведал о возвращении в XIX век и ответил на "не наши войны" Лукашенко

47 минут назад
Координаты и время: Киев потребовал вернуть корабли керченских провокаторов

Координаты и время: Киев потребовал вернуть корабли керченских провокаторов

36 минут назад

Трансляции

Вручение государственных наград
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 5 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
ВСУ не ответили на сигнал, разведение сил в Петровском сорвано

ВСУ не ответили на сигнал, разведение сил в Петровском сорвано

29 минут назад
Иран запустил 30 новых урановых центрифуг

Иран запустил 30 новых урановых центрифуг

24 минуты назад
Знакомые жестоко зарезали и пытались сжечь беременную женщину

Знакомые жестоко зарезали и пытались сжечь беременную женщину

34 минуты назад
Рекордный иск: моральный ущерб от действий приставов должник оценил в 100 триллионов

Рекордный иск: моральный ущерб от действий приставов должник оценил в 100 триллионов

1 час назад
Турция и Россия могут приступить к совместному производству С-400 в 2020 году

Турция и Россия могут приступить к совместному производству С-400 в 2020 году

1 час назад
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

1 час назад
Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

3 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Александр Овечкин провел юбилейный матч в НХЛ

Александр Овечкин провел юбилейный матч в НХЛ

12 минут назад
В Подмосковье опека вернула дочь женщине, в квартире которой волонтеры сделали ремонт

В Подмосковье опека вернула дочь женщине, в квартире которой волонтеры сделали ремонт

49 минут назад
Протаранили на машине: во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

Протаранили на машине: во Франции ограблен собор из списка ЮНЕСКО

57 минут назад
Wikipedia подкрепит достоверность статей реальными книгами

Wikipedia подкрепит достоверность статей реальными книгами

1 час назад
РПЛ входит в топ-10 самых возрастных лиг Европы

РПЛ входит в топ-10 самых возрастных лиг Европы

1 час назад
Алина Загитова: для четверного прыжка мне нужно скинуть три килограмма

Алина Загитова: для четверного прыжка мне нужно скинуть три килограмма

2 часа назад
"За жрачку родину продашь": семья опекунов два года избивала и унижала маленького мальчика

"За жрачку родину продашь": семья опекунов два года избивала и унижала маленького мальчика

2 часа назад
Полицейский попал в аварию на заснеженной трассе в Татарстане. Видео

Полицейский попал в аварию на заснеженной трассе в Татарстане. Видео

2 часа назад
Международный чемпионат по FIFA прошёл в Никеле

Международный чемпионат по FIFA прошёл в Никеле

2 часа назад
В Роспотребнадзоре рассказали, как и где правильно покупать сладости

В Роспотребнадзоре рассказали, как и где правильно покупать сладости

2 часа назад
Грузовик Cygnus пристыкуется к МКС

Грузовик Cygnus пристыкуется к МКС

2 часа назад
Ковалев раскрыл причину поражения в поединке с Альваресом

Ковалев раскрыл причину поражения в поединке с Альваресом

3 часа назад
Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку

3 часа назад
Всплеск тепла: погода в Москве соответствует началу октября

Всплеск тепла: погода в Москве соответствует началу октября

3 часа назад
Получивший тяжелую травму игрок "Эвертона" Гомеш будет прооперирован 4 ноября

Получивший тяжелую травму игрок "Эвертона" Гомеш будет прооперирован 4 ноября

3 часа назад
В Приморье тигр напал на человека

В Приморье тигр напал на человека

3 часа назад
Канадским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Канадским школьникам запретили пользоваться смартфонами

3 часа назад
Даниил Квят: когда пытаюсь себя проявить, меня штрафуют

Даниил Квят: когда пытаюсь себя проявить, меня штрафуют

4 часа назад
В Омске после столкновения с автобусом пришлось разрезать машину

В Омске после столкновения с автобусом пришлось разрезать машину

4 часа назад
Похищенные пиратами моряки оказались филиппинцами

Похищенные пиратами моряки оказались филиппинцами

4 часа назад
Самые популярные кроссоверы в России за 9 месяцев: кто они?

Самые популярные кроссоверы в России за 9 месяцев: кто они?

4 часа назад
Как музыка влияет на мозг, тело и эмоции людей?

Как музыка влияет на мозг, тело и эмоции людей?

4 часа назад
В Тульской области микроавтобус врезался в столб, есть пострадавшие

В Тульской области микроавтобус врезался в столб, есть пострадавшие

5 часов назад
"Сначала обвинения, потом поиск доказательств": лидер движения "Русофилы" о шпионском скандале в Болгарии

"Сначала обвинения, потом поиск доказательств": лидер движения "Русофилы" о шпионском скандале в Болгарии

5 часов назад
123
Браузер Microsoft сменил имидж: скорее Firefox, чем Internet Explorer

Браузер Microsoft сменил имидж: скорее Firefox, чем Internet Explorer

5 часов назад
Мужская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по шорт-треку

Мужская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по шорт-треку

6 часов назад
Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме США

Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме США

7 часов назад
Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть

Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть

8 часов назад
Большинство пострадавших в аварии во Франции – из США, Франции, Великобритании

Большинство пострадавших в аварии во Франции – из США, Франции, Великобритании

10 часов назад
Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

10 часов назад
Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

10 часов назад
Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего с танкера "Залив Америка" после взрыва

Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего с танкера "Залив Америка" после взрыва

12 часов назад
У пользователей старых гаджетов Apple могут начаться проблемы с 4 ноября

У пользователей старых гаджетов Apple могут начаться проблемы с 4 ноября

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку