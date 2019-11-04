Иран запустил 30 новых урановых центрифуг

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в понедельник сообщил о начале работы новой группы центрифуг для обогащения урана. 30 усовершенствованных установок будут производить низкообогащенный радиоактивный материал, пишет ТАСС. В целом производство урана за два месяца на 60 центрифугах возросло в стране в 10 раз.

Как заявил Салехи, Иран был вынужден пойти на этот шаг в ответ на "ошибочную политику Вашингтона".

Эксперты сходятся во мнении, что Иран существенно сократил срок создания собственного ядерного оружия.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Исламской республики.