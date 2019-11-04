Александр Овечкин провел юбилейный матч в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Калгари Флеймз". Он стал для капитана "столичных" 1100-м в заокеанской карьере. К сожалению, отличиться в этой встрече россиянину не удалось.

Овечкин стал пятым россиянином в НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Впереди него только Алексей Ковалев (1316 игр), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

Отметим, что в 1100 матчах российский форвард "Кэпиталз" забросил 669 шайб. За такой же отрезок больше него забивали лишь Уйэн Гретцк (793) и Бретт Халл (679).