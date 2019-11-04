Водители чудом выжили в страшной аварии в Махачкале

Массовая авария в Махачкале чудом обошлась без жертв, притом что водитель одного из автомобилей после сильного удара вылетел из салона. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около 11 часов дня 4 ноября на углу улиц Абубакарова и Салаватова. Виновным представители дагестанского управления МВД называют водителя отечественной "семерки", который не уступил дорогу "Приоре" на перекрестке. Последнюю развернуло и выбросило на встречную полосу, где она боком врезалась в Hyundai.

Удар был такой силы, что владельца "Приоры" выбросило из салона — судя по всему, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Сорокалетнего мужчину и его 37-летнюю супругу госпитализировали с многочисленными травмами. Сам виновник отделался синяками и ссадинами.