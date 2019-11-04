Расстрел в Москве: начальника ингушского Центра "Э" и его брата похоронили на родовом кладбище

Начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев похоронены сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Братья были похоронены по мусульманским обычаям, в соседних могилах.

Братья Эльджаркиевы были убиты в Москве вечером в субботу. Преступник поджидал их возле дома на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Произведя 10 выстрелов, он скрылся на автомобиле. Позднее машина была найдена неподалеку от станции метро. Идет розыск преступника.

В январе этого года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал, ранения получили трое охранников, один из которых позже скончался.