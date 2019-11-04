Cygnus доставил на МКС специальный жилет и экспериментальную духовку

В понедельник грузовой космический корабль Cygnus благополучно пристыковался к Международной космической станции. Запуск ракеты-носителя Antares и корабля Cygnus был осуществлен два дня назад с космодрома в Виргинии (США), пишет РИА Новости.

"Грузовик" привез на станцию несколько тонн полезного груза: скоропортящиеся продукты, предметы первой необходимости и материалы для исследователей.

Особое внимание обращают на себя жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Его испытают на пригодность для экспедиций на Луну и Марс.

Полезной новинкой на МКС станет экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven. Он способен нагревать воздух в духовке до нескольких сотен градусов.