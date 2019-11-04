Задержан четвертый подросток по делу об убийстве и изнасиловании

Следователи задержали в забайкальском селе Кыра четвертого подростка, который может быть причастен к убийству мужчины и изнасилованию его гражданской супруги, говорится на сайте регионального управления СКР.

Трагедия в Кыринском районе произошла вечером 27 октября. По предварительным данным, подростки вломились в частный дом и жестоко избили 40-летнего хозяина. Пока он был без сознания, трое злоумышленников с помощью бутылки и кочерги надругались над его сожительницей, после чего скрылись. Для мужчины трамвы оказались фатальными, его гражданская супруга выжила и обратилась в полицию.

Подозреваемых — двоих 16-летних местных жителей и их 15-летнего приятеля — задержали в тот же день. Все они прежде не раз попадали в полицейские сводки. Первых по решению суда отправили на два месяца в изолятор, младшего — под домашний арест.

Третьего ноября, как следует из сообщения СКР, по подозрению в причастности к преступлению был задержан еще один 15-летний житель села. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование громкого уголовного взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, на место прибыли специалисты из Москвы.