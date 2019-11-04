Опасная погода в Москве: "желтый" уровень продлен до среды

Из-за сильного ветра в Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности. Такая ситуация сохранится до утра среды.

Первая половина недели, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет аномально теплой, во вторник температура поднимется до 14 градусов, пройдут дожди. Однако это не температурный максимум, 5 ноября 2013 года воздух тоже прогревался до 14 градусов.

Во второй половине недели значения вернутся в норму, передает РИА Новости.