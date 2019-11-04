ДНР все еще готова к разводу в Петровском

Силы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к процессу разведения сил и средств в Петровском, когда участники Контактной группы в Минске согласуют новую дату. Об этом заявила журналистам глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она сообщила также, что в ближайшее время намерена вынести на рассмотрение Контактной группы вопрос о срыве договоренности о разведении украинской стороной.

Ранее в понедельник, 4 ноября, разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе вновь сорвалось: ополченцы ДНР в Петровском своевременно подали сигнал о готовности к разведению, однако ответа с украинской стороны не последовало, пишет "Интерфакс".

"Никакого отвода сегодня нету. Была запущена ракета белого огня, ответа не последовало", — заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

Со своей стороны, российский полпред в Контактной группе Борис Грызлов констатировал, что Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе Петровского вопреки договоренностям, достигнутым Контактной группой 29 октября.

"Мы вновь, в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки Минского процесса — это позиция Киева", — цитирует слова Грызлова РИА Новости.